Hier sagen sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“

„Wenig Menschen, viel Natur – das ist Luxus pur.“ Ein Spruch, der so manche Region in Österreich zum wahren Paradies macht. Denn die Bevölkerung ist in der Alpenrepublik sehr unterschiedlich verteilt. Insgesamt leben in Österreich rund 9,2 Millionen Menschen. Der Urbanisierungsgrad in Österreich liegt insgesamt bei rund 58 bis 60 Prozent. Sprich: Rund 5,5 Millionen Österreicher leben in urbanen Zentren oder in deren Umland.