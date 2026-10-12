Ein Verletzter nach Crash an Kreuzung

Gegen 15 Uhr wollte ein auf der Haselstauderstraße stadteinwärts fahrender Lenker den Kreuzungsbereich mit der Straße Stiglingen geradeaus passieren. Gleichzeitig beabsichtigte ein entgegenkommender Autofahrer an der Kreuzung nach links Richtung Stiglingen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.