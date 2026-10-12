Ein Verletzter nach Crash an Kreuzung

Am Sonntagnachmittag krachten in der Dornbirn zwei Autos ineinander. Eine Person wurde bei der Karambolage verletzt. Beide Autos waren Schrott und mussten abgeschleppt werden.
Gegen 15 Uhr wollte ein auf der Haselstauderstraße stadteinwärts fahrender Lenker den Kreuzungsbereich mit der Straße Stiglingen geradeaus passieren. Gleichzeitig beabsichtigte ein entgegenkommender Autofahrer an der Kreuzung nach links Richtung Stiglingen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.
Ins Spital eingeliefert
Der gerade aus fahrende Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er umgehend in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.
Der Abbiegende blieb eigenen Angaben zwar unversehrt, wurde jedoch sicherheitshalber zur genaueren Abklärung ebenfalls ins Stadtspital eingeliefert. Bei beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.
Erheblicher Sachschaden
Beide Fahrzeuge wurden beim Crash stark beschädigt. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Wracks von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
Während der polizeilichen Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten war der Kreuzungsbereich zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.