OÖ: Mordverdächtiger durch halb Europa verfolgt

Es war ein Wettlauf, in dem auch die Bürokratie eine Rolle spielte. Die Polizisten wussten zwar, wen sie nach dem Messer-Mord an einer zweifachen Mutter in Vöcklabruck (OÖ) suchten, konnten aber nicht einfach hinterherfahren. Denn der Verdächtige hatte sich ins Ausland abgesetzt – quer durch halb Europa ging die Jagd!