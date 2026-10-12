Benko: Neue Spur rund um die Villenverschiebung

Kurz vor der Milliardenpleite der Signa ließ René Benko Gardasee-Villen in eine Familien-Stiftung nach Liechtenstein transferieren. Dazu zählten auch zwei Grundstücke, die Signa-intern mit Millionen bewertet waren. Doch beim Verkauf sollten sie keine gesonderte Rolle spielen. Die „Krone“ kennt den neuen Bericht der Soko.