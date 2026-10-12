Keine dominierte in Sölden so wie diese ÖSV-Dame

Im Vorjahr war es Julia Scheib, die eine lange Durststrecke der ÖSV-Damen am Rettenbachferner mit ihrem Sieg beenden konnte. Zwölf Jahre hatte Rot-weiß-rot nach dem Triumph von Anna Veith im Oktober 2014 auf diesen Heimsieg in Sölden warten müssen. Insgesamt sechs Österreicherinnen durften bereits beim Gletscher-Auftakt jubeln und eine von ihnen hält immer noch einen ganz speziellen Rekord.
Die letzte ÖSV-Dame vor Julia Scheib und Anna Veith, die in Sölden den Auftakt-Riesentorlauf für sich entscheiden konnte, war am 25. Oktober 2008 die Niederösterreicherin Kathrin Zettel gewesen. „Zetti“ ließ damals die Finnin Tanja Poutiainen – die sich ein Jahr später in die Siegerliste am Rettenbachferner eintragen konnte und mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf Zettel gewann – dank einer fulminanten Bestzeit im Finale um 0,98 Sekunden hinter sich. Zum Vergleich: Scheib gewann im Vorjahr übrigens mit 0,58 Sekunden Vorsprung auf Paula Moltzan (US) – bis heute ihr größter Vorsprung. Veith war 2014 zeitgleich mit US-Superstar Mikaela Shiffrin Ex-aequo-Siegerin.
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