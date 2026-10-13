Wiens Zentrum verkommt zu Laufsteg für Autoposer

Freitagabend mitten in der Wiener City. Ein Mann steht auf der Fahrbahn, das Handy vor sich. Vor seiner Kamera rollen auffällige Autos langsam vorbei, offenbar für Fotos und Videos. Dahinter bildet sich bereits eine Schlange. Autos kommen kaum weiter, es wird gehupt. Doch genau das scheint Teil der Inszenierung zu sein: Hauptsache, das Auto ist richtig im Bild.