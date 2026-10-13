Wiens Zentrum verkommt zu Laufsteg für Autoposer

Seit Monaten kämpfen Anrainer in der Wiener Innenstadt gegen Autoposer, Motorenlärm und Hupkonzerte. Ein aktuelles Video zeigt nun besonders deutlich, wie dreist die Szene inzwischen auftritt: Für Fotos und Clips wird auf der Straße posiert, während sich dahinter der Verkehr staut. Bezirk und Stadt schieben sich beim Nachtfahrverbot derweil gegenseitig den Ball zu.
Freitagabend mitten in der Wiener City. Ein Mann steht auf der Fahrbahn, das Handy vor sich. Vor seiner Kamera rollen auffällige Autos langsam vorbei, offenbar für Fotos und Videos. Dahinter bildet sich bereits eine Schlange. Autos kommen kaum weiter, es wird gehupt. Doch genau das scheint Teil der Inszenierung zu sein: Hauptsache, das Auto ist richtig im Bild.
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