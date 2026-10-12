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Im Party-Paradies

Grabher müht sich als Nummer eins zum Auftaktsieg

Tennis
12.10.2026 17:02
Am Ende durfte Julia Grabher jubeln.
Am Ende durfte Julia Grabher jubeln.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Härter kann eine Partynacht am Ballermann wohl auch nicht sein! Geschlagene 2:38 Stunden kämpfte Julia Grabher, bei der Mallorca Women‘s Championship an Nummer eins gesetzt, um auf der Baleareninsel den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren. Am Ende allerdings mit Erfolg.

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Im September hatte Julia Grabher beim WTA-125-Turnier in Tolentino (It) ihren ersten Saisontitel holen können. Nach einer Trainingswoche in Wien folgte ein Kurzausflug auf Hartplatz. Beim 125er-Event in Adana (Tur) schied die Vorarlbergerin aber gleich in Runde eins aus. Nun kehrte die Weltranglisten-97. in Mallorca auf ihren Lieblingsbelag Sand zurück – allerdings mit deutlich mehr Mühe als erwartet.

Guter Start half nichts
Dabei erwischte die 30-Jährige – die auf Mallorca die Setzliste anführt – gegen die gleichaltrige Italienerin Deborah Chiesa (It/WTA-Nr. 345) einen perfekten Start, nahm ihr gleich das erste Aufschlagspiel ab und ging rasch 2:0 in Front. Doch Chiesa konterte umgehend, glich zum 2:2 aus und nutzte bei 4:3 auch die nächste sich ihr bietende Breakchance, um auf 5:3 davonzuziehen und in weitere Folge ihren zweiten Satzball zum 6:3 zu verwerten.

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Hart erkämpfter Satzausgleich
Grabher, die das bis Montag einzige Duell mit Chiesa im September 2025 beim Challenger in Rende (It) glatt mit 6:3, 6:1 für sich entschieden hatte, kämpfte sich aber zurück. Wie bereits in Durchgang eins erspielte sich Österreichs aktuelle Nummer vier dank eines Breaks eine schnelle 2:0-Führung. Doch wieder glich ihre Gegnerin zum 2:2. Bei 4:3 breakte Grabher erneut, kassierte aber wieder das rasche Rebreak, ehe sie Chiesa zum dritten Mal in Satz zwei den Aufschlag abnahm und mit 6:4 den Satzauslgeich herstellte.

Julia Grabher musste sich auf Mallorca strecken.
Julia Grabher musste sich auf Mallorca strecken.(Bild: GEPA)

Grabher beweist Nerven
In der Entscheidung war es wieder Grabher, der das erste Break zum 3:1 gelang, nachdem sie bei 1:0 noch zwei Chancen darauf ausgelassen hatte.  Chiesa ließ sich aber wieder nicht unterkriegen und schaffte auch diesmal  den Ausgleich zum 3:3, nahm der Vorarlbergerin das Service dann ein weiteres Mal zum 4:3 ab – um umgehend das Rebreak zum 4:4 zu kassieren. Damit war der Widerstand der Italienerin gebrochen. Erst brachte Grabher ihr Service zu Null zum 5:4 durch, um nach 158 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 3:6, 6:4, 6:4-Sieg zu verwerten.

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