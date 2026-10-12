Grabher müht sich als Nummer eins zum Auftaktsieg

Grabher beweist Nerven

In der Entscheidung war es wieder Grabher, der das erste Break zum 3:1 gelang, nachdem sie bei 1:0 noch zwei Chancen darauf ausgelassen hatte. Chiesa ließ sich aber wieder nicht unterkriegen und schaffte auch diesmal den Ausgleich zum 3:3, nahm der Vorarlbergerin das Service dann ein weiteres Mal zum 4:3 ab – um umgehend das Rebreak zum 4:4 zu kassieren. Damit war der Widerstand der Italienerin gebrochen. Erst brachte Grabher ihr Service zu Null zum 5:4 durch, um nach 158 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 3:6, 6:4, 6:4-Sieg zu verwerten.