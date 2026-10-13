Wenn „Zivis“ auf Höfen zu Rettern in Not werden

Ein Schicksalsschlag kann das Leben einer Bauernfamilie von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellen. Plötzlich wird jede helfende Hand gebraucht, damit der Hof weiterlaufen kann. In Kärnten springen Zivildiener dort ein, wo die Not groß ist. Ein Lokalaugenschein zeigt, wie ihr Einsatz Familien neue Perspektiven gibt.