Wenn „Zivis“ auf Höfen zu Rettern in Not werden

Ein Schicksalsschlag kann das Leben einer Bauernfamilie von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellen. Plötzlich wird jede helfende Hand gebraucht, damit der Hof weiterlaufen kann. In Kärnten springen Zivildiener dort ein, wo die Not groß ist. Ein Lokalaugenschein zeigt, wie ihr Einsatz Familien neue Perspektiven gibt.
Wenn ein tragischer Unfall einen Bauern plötzlich aus dem Leben reißt, steht auf dem Hof von einer Sekunde auf die andere alles still. Genau in solchen dunklen Zeiten braucht es Hilfe von außen, damit der Hof weitergeführt und der Familie in der schweren Zeit unter die Arme gegriffen werden kann.
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