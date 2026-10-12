Drei Tore und zwei Rote Karten bei Altach-Sieg

Der SCR Altach hat die „Rote Laterne“ in der Fußball-Bundesliga an den WAC abgegeben. Im direkten Duell im Schnabelholz setzten sich die Vorarlberger klar 3:0 (2:0) durch. Ousmane Diawara traf zweimal (6., 49.) für die Altacher, auch Benjamin Böckle (13.) war erfolgreich. Der WAC spielte eine Halbzeit lang zu zehnt, nachdem Simon Piesinger in seinem 250. Liga-Spiel nach einer „Notbremse“ die Rote Karte (44.) sah. Bei Altach musste Mike Bähre ebenfalls mit Rot (62.) vom Feld. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).