Schüler wollte für IS Bombenattentat ausführen

Zwischen Herbst 2024 und Dezember 2025 radikalisierte sich der Schüler zunehmend. Über drei Internetaccounts verbreitete er IS-Propaganda, unterstützte den IS und warb Mitglieder an. Als Profilbild verwendete er einen vermummten IS-Kämpfer. Drei ehemalige Mitschüler forderte er auf, nach dem Vorbild der Terroristen zu trainieren. Einer Kontaktperson schwor er per Video sogar die Treue. Sein Ziel: die Ausreise, um für den IS zu kämpfen. Sollte das scheitern, wollte er in Österreich zuschlagen. Anleitungen zum Bombenbau hatte er bereits erhalten.