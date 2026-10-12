Marco Rossi verliert mit Canucks gegen Rangers

Marco Rossi hat sich am Sonntag (Ortszeit) mit den Vancouver Canucks in der National Hockey League (NHL) auswärts den New York Rangers geschlagen geben müssen.
Die Partie endete 6:2 zugunsten der Rangers, die damit in ihrem Heimstadion in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen sind. Der 25-jährige Vorarlberger blieb ohne Scorerpunkt.
Die Canucks konnten zunächst noch zweimal einen Rückstand ausgleichen, gingen aber bereits mit einem Tor Rückstand in die zweite Pause. Im letzten Drittel kassierten sie noch drei weitere Tore.
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