In München ging‘s für Lisas Rekord zu steil bergab

Schneller als Reicht

Mit ihrer Zeit von 31:48 Minuten blieb die 23-Jährige gleich um 41 Sekunden unter ihrer eigenen Bestmarke, die sie erst am 12. April dieses Jahres in Zürich aufgestellt hatte. Mehr noch! Redlingers Zeit war auch um acht Sekunden schneller als jene von Carina Reicht. Die Steirerin war am 5. September in Prag als erste Österreicherin unter 32 Minuten geblieben und hatte in 31:56 Minuten eine neue rot-weiß-rote Bestzeit aufgestellt. Die (vorerst) auch weiterhin in den Büchern aufscheinen wird – denn Redlingers Zeit zählt nicht für die Rekordlisten.