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In München ging‘s für Lisas Rekord zu steil bergab

Sport-Mix
12.10.2026 17:55
Nachdem Lisa Redlinger bereits bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen stark unterwegs war, glänzte ...
Nachdem Lisa Redlinger bereits bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen stark unterwegs war, glänzte sie am Wochenende auch in München noch einmal.(Bild: Thomas Windestam DECA Text&amp;Bild)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs
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„Noch ein letzter Tanz in München bevor es eine kleine Pause gibt“, hatte Lisa Redlinger am Freitag in den sozialen Medien angekündigt. Und dieser letzte Tanz hatte es dann in sich.

„Quickstep“ durch München zum Sieg
Beim 10-Kilometer-Straßenlauf, der im Rahmen des München-Marathon ausgetragen wurde, legte die Lustenauerin am Sonntag quasi einen „Quickstep“ auf den Asphalt und triumphierte in souveräner Manier, 59 Sekunden vor der Tschechien Tereza Hrochova und 1:36 Minuten vor Julie Voet.

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Schneller als Reicht
Mit ihrer Zeit von 31:48 Minuten blieb die 23-Jährige gleich um 41 Sekunden unter ihrer eigenen Bestmarke, die sie erst am 12. April dieses Jahres in Zürich aufgestellt hatte. Mehr noch! Redlingers Zeit war auch um acht Sekunden schneller als jene von Carina Reicht. Die Steirerin war am 5. September in Prag als erste Österreicherin unter 32 Minuten geblieben und hatte in 31:56 Minuten eine neue rot-weiß-rote Bestzeit aufgestellt. Die (vorerst) auch weiterhin in den Büchern aufscheinen wird – denn Redlingers Zeit zählt nicht für die Rekordlisten.

Elf Höhenmeter zu viel
Aus einem eher kuriosen Grund! Der Kurs in München ging „zu steil bergab“. Die 10-Kilometer-Strecke wies ein Netto-Gefälle von 21 Meter auf. Um als Bestleistung gewertet zu werden, hätten es aber nicht mehr als ein Meter Gefälle pro Kilometer Laufstrecke sein dürfen.
Für Redlinger, die heuer den absoluten Durchbruch schaffte und sowohl bei der Bahn-EM in Birmingham (Eng) als auch bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen (Dän) am Start war, wohl zu verkraften. Und Extramotivation für 2027.

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