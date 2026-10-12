Pkw stürzt 8 Meter ab, Fahrer klettert aus Fenster

Zwischen Muntlix und Batschuns (Bezirk Feldkirch) ist am Montagnachmittag um 13.50 Uhr ein PKW in ein steiles Waldstück abgestürzt. Der Fahrer musste zuvor wegen eines entgegenkommenden Holztransporters bergwärts zurückschieben, geriet dabei aber mit seinem Wagen über die schmale Straße und stürzte rund acht Meter in die Tiefe.