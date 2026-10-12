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Pkw stürzt 8 Meter ab, Fahrer klettert aus Fenster

Vorarlberg
12.10.2026 15:47
Hier endete die Fahrt in Batschuns.
Hier endete die Fahrt in Batschuns.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auf einer schmalen Straße musste ein Autofahrer am Montag in Vorarlberg zurücksetzen – dabei stürzte der Wagen samt Lenker allerdings einen Hang hinab. Die Einsatzkräfte mussten alarmiert werden. 

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Zwischen Muntlix und Batschuns (Bezirk Feldkirch) ist am Montagnachmittag um 13.50 Uhr ein PKW in ein steiles Waldstück abgestürzt. Der Fahrer musste zuvor wegen eines entgegenkommenden Holztransporters bergwärts zurückschieben, geriet dabei aber mit seinem Wagen über die schmale Straße und stürzte rund acht Meter in die Tiefe. 

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Fahrer kletterte auf Straße zurück
Das Auto blieb schließlich am Dach liegend an einem Baumstamm hängen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und stieg durch ein Fenster aus. Anschließend kletterte er über den Hang wieder zur Straße hinauf.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Wagen mithilfe eines Krans sichern und auf die Straße zurückheben. Dort wurde das Fahrzeug auf die Räder gestellt und abgeschleppt. Während der Bergungsarbeiten war die Verbindungsstraße komplett gesperrt.

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