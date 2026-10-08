Goldene Herbsttage auf Tiroler Schotterwegen

Viel Postkartenidylle auf kurzer Distanz

Wie etwa die neue Bikepacking Tour Tirol. Die Gravel-Route verläuft in vier bis sechs Etappen von St. Anton am Arlberg durchs Lechtal, am Zugspitzmassiv vorbei, durchs Karwendel und über die Brandenberger Alpen bis Kufstein. Das sind 413 Kilometer mit 3600 bis 6600 Höhenmetern. Härtere oder kraftschonendere Varianten stehen optional zur Wahl. Ich nehme mir drei Tage Zeit, um einen Teil dieser Route zu erkunden. Von Lech am Arlberg geht es über Ehrwald und den neuen Plansee-Radweg nach Seefeld.