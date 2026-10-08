Rätsel in Linz: Unbekannter feuerte auf Wohnungen

Großer Schock in einem schönen Altbau in der Linzer Innenstadt: Bewohner entdeckten Einschusslöcher in drei Fensterscheiben. Wer dahintersteckt, ist derzeit völlig unklar – weshalb Angst und Verunsicherung bei den Opfern weiterhin groß sind.
„Ich bin normal wirklich keine ängstliche Frau, aber ich habe jetzt schon ein mulmiges Gefühl.“ Eine Linzerin – sie möchte lieber anonym bleiben – fühlt sich seit dem 24. August in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr so sicher wie früher. Wer ihre Geschichte hört, versteht, warum.
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