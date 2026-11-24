Im Interview mit der „Krone“ erklärte Frauscher, dass in schützenswerten Gebieten keine Windkraftanlagen errichtet werden sollen. In einem offenen Brief erinnern die Windkraftgegner sie jetzt daran, dass das Land Oberösterreich selbst vor knapp zwei Jahren die geplante Ausschlusszone im nordöstlichen Mühlviertel mit naturschutzfachlichen Argumenten begründet hatte. Just inmitten dieses Gebiets soll der Windpark Sandl entstehen, für den aktuell die behördlichen Prüfungen laufen.