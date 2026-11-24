Die neue oberösterreichische Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) bekommt es nach dem Kurswechsel ihrer Partei in Sachen Windkraft nun mit den Gegnern des geplanten Windparks in Sandl zu tun. In einem offenen Brief konfrontiert die Bürgerinitiative die Landesrätin mit ihren eigenen Aussagen.
Im Interview mit der „Krone“ erklärte Frauscher, dass in schützenswerten Gebieten keine Windkraftanlagen errichtet werden sollen. In einem offenen Brief erinnern die Windkraftgegner sie jetzt daran, dass das Land Oberösterreich selbst vor knapp zwei Jahren die geplante Ausschlusszone im nordöstlichen Mühlviertel mit naturschutzfachlichen Argumenten begründet hatte. Just inmitten dieses Gebiets soll der Windpark Sandl entstehen, für den aktuell die behördlichen Prüfungen laufen.
Auch aus Tschechien kommt Widerstand
Der Windpark Sandl hat neben der Bürgerinitiative auch einen weiteren Gegner: Das tschechische Umweltministerium hat laut der Initiative am 11. November erneut seine Ablehnung des Projekts in der vorgelegten Form bekundet.
Antwort bis 7. Dezember erbeten
Die Bürgerinitiative, die den offenen Brief auch an sämtliche Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung geschickt hat, ersucht Frauscher bis 7. Dezember um eine schriftliche Stellungnahme. Diese soll ebenso wie der offene Brief veröffentlicht werden.
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