Weniger Salz in der Innenstadt

Fortgesetzt wird heuer ein Pilotprojekt in der Innenstadt. Während andernorts bis zu 20 Gramm Salz pro Quadratmeter gestreut werden, sollen es in den Tempo-30-Zonen des Projektgebiets grundsätzlich nur fünf Gramm sein. Ausnahmen gibt es etwa bei Blitzeis oder auf Steigungen. „Weniger Streusalz bedeutet weniger Belastung für Böden, Bäume und Gewässer“, betont die zuständige Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).