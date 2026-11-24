Für die Mitarbeiter des Linzer Winterdienstes beginnt jetzt wieder eine arbeitsreiche Zeit. Doch nicht nur Schneefälle halten die Einsatzkräfte auf Trab. Besonders tückisch sind mitunter ganz andere Wetterverhältnisse. In Teilen der Innenstadt verfolgt die Stadt zudem eine eigene Streustrategie.
Nicht weniger als 2,53 Millionen Kilogramm Streusalz landeten im vergangenen Winter auf den Linzer Verkehrsflächen – um knapp 68 Prozent mehr als im Jahr davor. Und das, obwohl die Landeshauptstadt keinen außergewöhnlich schneereichen Winter erlebte. Doch gerade Nebel, gefrierende Nässe und längere Kälteperioden machen den Mitarbeitern des städtischen Winterdienstes zu schaffen.
600 Kilometer Straßen werden geräumt
Wie viel Arbeit heuer auf die Einsatzkräfte zukommt, lässt sich freilich noch nicht abschätzen. Gerüstet ist man jedenfalls: 150 Mitarbeiter und 56 städtische Fahrzeuge stehen bereit, dazu kommen fünf angemietete Fahrzeuge samt Personal. Insgesamt gilt es, 600 Kilometer Straßen, 250 Kilometer Geh- und Radwege sowie 134 Stiegenanlagen zu betreuen. Bei einem kompletten Räumdurchgang werden allein auf den Fahrstreifen 1300 Kilometer zurückgelegt.
Weniger Salz in der Innenstadt
Fortgesetzt wird heuer ein Pilotprojekt in der Innenstadt. Während andernorts bis zu 20 Gramm Salz pro Quadratmeter gestreut werden, sollen es in den Tempo-30-Zonen des Projektgebiets grundsätzlich nur fünf Gramm sein. Ausnahmen gibt es etwa bei Blitzeis oder auf Steigungen. „Weniger Streusalz bedeutet weniger Belastung für Böden, Bäume und Gewässer“, betont die zuständige Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).
Brücken vereisen besonders schnell
Wann und wo ausgerückt werden muss, darüber geben unter anderem vier Glatteis-Messstationen im Stadtgebiet Aufschluss. Besonders tückisch sind laut Winterdienst-Experten Martin Stiedl Brücken, die aufgrund der fehlenden Bodenwärme schneller vereisen als andere Straßenabschnitte. Bevorzugt geräumt werden neben den Hauptverkehrsstraßen auch die wichtigsten Radverbindungen.
Schobesberger erinnert zudem an die Eigenverantwortung der Linzer: Für die Räumung und Streuung der Gehsteige entlang ihrer Grundstücke sind grundsätzlich die Liegenschaftseigentümer zwischen 6 und 22 Uhr selbst verantwortlich.
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