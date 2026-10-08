Dieser einfache Krebs-Test soll bald Leben retten

Es könnte ein Durchbruch in der Krebsforschung sein: Mit dem Test sollen aus einer Blutprobe Tumore in frühen Stadien erkannt werden. Die Idee dazu hatten die beiden Studienkollegen Patrick Strasser aus Ried im Innkreis und Maximilian Schneider aus Unterach am Attersee – sie studierten beide in München Biochemie – im Jahr 2022.