Pannonisch wandern

Genusstour zwischen den Alpen und der Puszta

Sanfte Hügel, dichte Wälder und beschauliche Weinberge prägen den Bernstein Trail ab der Mitte. Über Lutzmannsburg und Köszeg in Ungarn führt die Route zum Geschriebenstein, der mit 884 Metern höchsten Erhebung des östlichsten Bundeslandes. Der gleichnamige Naturpark erstreckt sich Richtung Rechnitz im Süden, lauschige Kellergassen säumen den Weg. Malerisch wirkt die naturbelassene Kulisse rund um die Raab, einen Zufluss der Donau. Am Ende liegen die römischen Hügelgräber bei St. Martin. „13 Etappen, und jedes Mal trifft man auf ein anderes Burgenland“, merken jene an, die sich hoch motiviert der Herausforderung gestellt und den Bernstein Trail bereits in voller Länge hinter sich gebracht haben.