Zotteliges Fell, gruselige Gesichter, imposante Hörner: Der Nikolaus-Begleiter beherrscht in Salzburg schon im November die Partykalender. Läufe büßen aber oft durch viel Inszenierung an Authentizität ein.
Bei den Tiefbrunnauer Krampussen in Faistenau laufen die Vorbereitungen auf das große 50-Jahre-Jubiläum am Samstag schon seit einem Jahr: „Wir haben statt einer Chronik ein eigenes Stickeralbum machen lassen“, erzählt Obmann Philipp Klaushofer. Hundert Sticker mit Motiven aus den letzten 50 Jahren sind zu haben. Es wird unter Fans auch schon recht fleißig getauscht. Klaushofer: „Für die Auswahl der Gastgruppen haben wir uns Zeit genommen, um Qualität reinzubringen.“ 30 andere Passen sind angesagt.
Nach dem Lauf gibt es eine Krampus-Party. Auf eine Extra-Show verzichten die Tiefbrunnauer aber. Klaushofer: „Wir seilen uns nirgendwo ab und bauen kein Feuer ein. Es reicht, dass wir uns zeigen.“ Die Krampus-Party steigt am Samstag (21.) und damit lange vorm Krampus-Tag (5. Dez.). Der volle Kalender lässt Gruppen oft auf Novembertage ausweichen. „Wir starten aber frühestens Mitte November, noch früher soll es nicht sein.“
Krampus-Klassiker in der Stadt ist der Gnigler Lauf: Jedes Jahr zieht das Spektakel bis zu 10.000 Besucher an – darunter viele Schaulustige aus dem Ausland. „Wir hatten auch schon Besucher aus Neuseeland hier“, meint Organisator Hannes Brugger. In Hüttau-Niedernfritz will man nach 20 Jahren Krampus-Nacht mehr Ursprünglichkeit.
Vom Krampus-Ursprung zur Party mit Show-Faktor
„Der Krampus ist kein keltischer und germanischer Gott, sondern der christliche Teufel“, so Michael Greger vom Landesinstitut für Volkskunde. Der Krampus sei mittlerweile wichtiger geworden als der Nikolaus. Er sei „frecher, interessanter und gruseliger“, so Greger. Auch er beobachtet, dass mit jedem Jahr noch mehr Events hinzukommen. Der Schaueffekt nehme zu. Passen bessern sich mit zusätzlichen Auftritten oft auch ihre Vereinskasse auf.
Ursprünglicher erhält sich der Krampuslauf im Gasteinertal. Immer am 5. und 6. Dezember ziehen Krampuspassen von Haus zu Haus. Krampuskränzchen gibt es aber auch hier mehr früher: Die Fußballer mögen es in Dorfgastein furchterregend. Von der Gruabwies- bis zur Schwoarzbergpass und der Jungen Anger Pass haben verschiedene Gruppen lange vor dem Krampuslauf Auftritte. Und auch die Zahl der Kinderkränzchen nimmt zu.
„Der Show-Faktor überlagert bei den Läufen leider vieles. Das Gewaltpotenzial ist enorm“, lehnt Michael Moser, Krampus-Referent bei der Lungauer Volkskultur, Entwicklungen ab. Absperrgitter würden oft auch Flair zerstören. Mittlerweile werden zunehmend mehr Krampusse und nicht nur Zuschauer verletzt.
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