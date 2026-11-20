Bei den Tiefbrunnauer Krampussen in Faistenau laufen die Vorbereitungen auf das große 50-Jahre-Jubiläum am Samstag schon seit einem Jahr: „Wir haben statt einer Chronik ein eigenes Stickeralbum machen lassen“, erzählt Obmann Philipp Klaushofer. Hundert Sticker mit Motiven aus den letzten 50 Jahren sind zu haben. Es wird unter Fans auch schon recht fleißig getauscht. Klaushofer: „Für die Auswahl der Gastgruppen haben wir uns Zeit genommen, um Qualität reinzubringen.“ 30 andere Passen sind angesagt.