Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 19 Uhr an der Plainstraße. Zwei Pkw kollidierten. Bei dem Crash erlitt mindestens eine Person schwere Verletzungen. Einer dem beiden Lenker wurde schon von der Rettung versorgt, als die Kameraden von der Berufsfeuerwehr eintrafen. „Bei dem zweiten Auto haben wir die Türe herausgeschnitten, um den Verletzten möglichst schonend befreien zu können“, schildert Einsatzleiter Horst Reiter.