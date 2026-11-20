Was für eine Horror-Nacht! Drei Männer übernachteten von Donnerstag auf Freitag in einer Waldhütte im Salzburger Piesendorf. In der Früh gegen fünf Uhr bemerkte einer der drei, dass es in der Hütte brannte. Er weckte die anderen zwei Schlafenden. Sie konnten sich rechtzeitig vor den Flammen retten.