Kurz vor Mitternacht stoppten Beamten dann in der Strubergasse in der Stadt Salzburg einen 57-jährigen Salzburger. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain. Eine Untersuchung vom Amtsarzt verweigerte der Mann. Allen Dreien wurden die Führerscheine abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie werden angezeigt.