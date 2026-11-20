Gleich drei Autolenker waren am Donnerstag in und um die Stadt Salzburg im Drogenrausch mit dem Auto unterwegs. Zwei Wienern und einem Salzburger wurden im Lauf des Tages von den Beamten die Führerscheine abgenommen.
Schon am Vormittag hielt die Polizei in der Aigner Straße einen 32-jährigen Wiener an, der Anzeichen einer Beeinträchtigung aufwies. Die Polizisten führten einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Ein Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest.
Gegen Mittag stoppte die Polizei in Anif einen 48-jährigen Wiener. Bei ihm stellte ein Amtsarzt nach einem negativen Alkotest ebenfalls eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.
Kurz vor Mitternacht stoppten Beamten dann in der Strubergasse in der Stadt Salzburg einen 57-jährigen Salzburger. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain. Eine Untersuchung vom Amtsarzt verweigerte der Mann. Allen Dreien wurden die Führerscheine abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie werden angezeigt.
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