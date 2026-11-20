Seit Teemu Levijoki bei den Eisbullen das Kommando übernommen hat, läuft es für Salzburg in der ICE Hockey League wieder deutlich besser. Der Finne hat vor allem die Defensive stabilisiert. Doch wie hat sich der Trainerwechsel auf die einzelnen Spieler ausgewirkt? Die „Krone“ hat die elf Partien unter Alan Letang mit den bisherigen acht Spielen unter dessen Nachfolger verglichen. Dabei gibt es klare Gewinner, aber auch Verlierer.