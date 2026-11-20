Der Trainerwechsel bei den Eisbullen hat nicht nur sportlich einiges verändert. Während einige Spieler unter Teemu Levijoki regelrecht aufblühen, müssen andere zurückstecken. Die „Krone“ hat die Zahlen verglichen und zeigt, wer vom Wechsel profitiert und wer zu den Verlierern zählt.
Seit Teemu Levijoki bei den Eisbullen das Kommando übernommen hat, läuft es für Salzburg in der ICE Hockey League wieder deutlich besser. Der Finne hat vor allem die Defensive stabilisiert. Doch wie hat sich der Trainerwechsel auf die einzelnen Spieler ausgewirkt? Die „Krone“ hat die elf Partien unter Alan Letang mit den bisherigen acht Spielen unter dessen Nachfolger verglichen. Dabei gibt es klare Gewinner, aber auch Verlierer.
Die Gewinner: Allen voran Michael Raffl! Der ehemalige NHL-Crack blüht unter Levijoki regelrecht auf. Während er unter Letang in sieben Partien nur drei Assists verbuchte, hält er unter dem Finnen bereits bei sechs Toren und neun Vorlagen in acht Spielen. Dazu verbesserte sich seine Plus/Minus-Bilanz von −2 auf +8.
Mehr Verantwortung bekommt auch Wyatt Kalynuk. Der Verteidiger steht mittlerweile durchschnittlich 22:26 Minuten auf dem Eis (die meisten Minuten unter Levijoki aller Spieler), fast zwei Minuten länger als zuvor. Seine Punkteausbeute blieb nahezu identisch, die Plus/Minus-Bilanz verbesserte sich aber von −4 auf +3. Ähnlich sieht es bei Jayden Lee aus. Er spielt rund eineinhalb Minuten mehr und machte in der Plus/Minus-Wertung einen Sprung von −7 auf +1.
Jugend bekommt mehr Gelegenheiten
Auch Adrian Gesson profitiert vom Trainerwechsel. Der Stürmer bekommt zweieinhalb Minuten mehr Eiszeit und verbuchte seine ersten beiden Scorerpunkte. Noch deutlicher fällt der Anstieg bei Alexander Rebernig aus. Der 21-Jährige steht statt 7:11 nun 11:49 Minuten auf dem Eis. Wobei seine größere Rolle auch mit der angespannten Personalsituation zusammenhängen dürfte.
Die Verlierer: Weniger erfreulich verlief der Trainerwechsel für David Kickert. Der Torhüter hatte unter Letang noch fünf Einsätze absolviert, unter Levijoki waren es bisher nur zwei. Atte Tolvanen ist wieder die klare Nummer eins. Und das, obwohl sich Kickerts Fangquote auf starke 94,29 Prozent verbessert hat.
Auch Luca Auer musste zurückstecken. Der Stürmer bekommt durchschnittlich zweieinhalb Minuten weniger Eiszeit, steht nur noch 13:40 Minuten pro Partie auf dem Eis. Seine Punkteausbeute ging ebenfalls leicht zurück.
Bei Adam Brooks ist hingegen nicht die Eiszeit das Problem. Der Kanadier spielt weiterhin rund 18 Minuten pro Partie, hat seine offensive Durchschlagskraft aber verloren. Acht Punkte in elf Spielen waren es unter Letang, unter Levijoki kam in acht Partien nur noch ein einziger Assist dazu.
Nicht bei jedem Spieler lässt sich allerdings eine eindeutige Entwicklung feststellen. Ali Wukovits, Mathias Böhm oder Peter Hochkofler bekommen zwar weniger Eiszeit, weisen unter Levijoki aber eine deutlich bessere Plus/Minus-Bilanz auf.
Neuzugang fällt monatelang aus
Bitter: Die Bulls müssen bis ins Frühjahr auf Neuzugang Fredrik Claesson verzichten, der konservativ behandelt werden muss. Heute wartet auf Salzburg in der Liga Graz.
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