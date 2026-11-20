Einer der Unfalllenker nahm nach dem Crash Reißaus und beging Fahrerflucht. Der Lenker konnte von der Polizei bisher nicht ausgeforscht werden. Auch die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Die Westautobahn war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde bis 20.10 Uhr gesperrt.