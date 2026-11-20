Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Westautobahn A1 bei Thalgau (Salzburg). Sechs Autos krachten ineinander, einer der beteiligten Unfalllenker beging danach Fahrerflucht. Ein weiterer Autolenker wurde bei dem Unfall verletzt.
Gegen 18.35 Uhr stießen bei Thalgau in Fahrtrichtung Deutschland mehrere Autos zusammen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Von den sechs Fahrzeuglenkern erlitt ein 51-jähriger Deutscher Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die übrigen Beteiligten an dem Unfall blieben unverletzt.
Einer der Unfalllenker nahm nach dem Crash Reißaus und beging Fahrerflucht. Der Lenker konnte von der Polizei bisher nicht ausgeforscht werden. Auch die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Die Westautobahn war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde bis 20.10 Uhr gesperrt.
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