Das Paar – er Steirer, sie Kärntnerin – haben das Wirtshaus nach 25 Gastro-Jahren in der Schweiz übernommen. „Eigentlich wollten wir ja einen Berggasthof pachten. Dann ist es das Bräustübl geworden“, so der Wirt. Aus der Zeit bringt er französische Einflüsse mit. Das schlägt sich neben Klassikern wie Gulasch in der Karte nieder. Neben Crevetten (Garnelen) schmecken Entrecôte Pommes Frites, Boeuf Stroganoff oder Quiche. Der Wirt über Ansprüche: „Wir wollen mediterran kochen, ohne dabei italienisch zu sein.“ Dazu wird Bier aus der angrenzenden Brauerei serviert.