Die Wirtsleute wollten aus der Schweiz zurück und führen jetzt das Bräustübl in Schwarzach. Stammgäste schwärmen über das urige Ambiente und die gute Küche.
Das Ambiente ist urig: Alte Holzbänke, lustige Sprüche. „Wir möchten den Charme von früher festhalten“, meinen Martin und Claudia Klima. Ihr Bräustübl ist vor allem eines: „Unverwechselbar!“
Wir bringen französische Einflüsse wie Muscheln mit Pommes auf die Speisekarte. Das ist aufs Erste vielleicht ungewöhnlich. Wir wollen uns aber ganz klar von d
Martin Klima, Wirt im Bräustübl
Das Paar – er Steirer, sie Kärntnerin – haben das Wirtshaus nach 25 Gastro-Jahren in der Schweiz übernommen. „Eigentlich wollten wir ja einen Berggasthof pachten. Dann ist es das Bräustübl geworden“, so der Wirt. Aus der Zeit bringt er französische Einflüsse mit. Das schlägt sich neben Klassikern wie Gulasch in der Karte nieder. Neben Crevetten (Garnelen) schmecken Entrecôte Pommes Frites, Boeuf Stroganoff oder Quiche. Der Wirt über Ansprüche: „Wir wollen mediterran kochen, ohne dabei italienisch zu sein.“ Dazu wird Bier aus der angrenzenden Brauerei serviert.
Die Teuerung stößt auch ihm sauer auf. Es sei schwierig geworden, Einkaufs-, Lohn- und Energiepreise in Balance mit Kundenwünschen zu bringen. Im Großhandel seien in Österreich die Preise für gute Qualität zu hoch, meint er. Um gut zu wirtschaften, müsste er 3500 Schnitzel verkaufen, rechnet Klima vor.
Der Wirt will ein bunt gemischtes Publikum ansprechen. Und das gelingt ihm: Neben Einheimischen kehren auch Urlauber und Bahnfahrer gern ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.