Eine Garnitur der Salzburger Lokalbahn erfasste am 16. April bei Nußdorf den Pkw der Salzburger Fußball-Legende Alexander Manninger (48). Das Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift. Für den 48-jährigen Ex-Torhüter kam jegliche Hilfe zu spät. Jetzt wurden die Ermittlungen gegen den Lokführer eingestellt.