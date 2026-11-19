Der EK Zell feierte am Donnerstagabend in der Alps Hockey League (AHL) einen hart umkämpften Auswärtssieg beim Farmteam des KAC. Die Pinzgauer mussten in die Verlängerung, wo Coatta mit dem 4:3 nach knapp 64 Minuten für großen Jubel sorgte.
Predan, Pallierer und Maxa fehlten, dafür konnte der EK Zell beim AHL-Gastspiel in Klagenfurt auf Reiner zurückgreifen.
Vor 250 Zuschauern in der Heidi Horten Arena brachte Böhs die Hausherren früh in Führung (4.), Lahoda (26./PP) und Coatta (33.) drehten die Partie aber im Mitteldrittel. In diesem gelang Klassek in Überzahl noch das 2:2.
Die Rodman-Truppe ging durch Korecky in Minute 46 erneut in Führung, Simovic rettete die Kärntner aber mit einem Treffer in der 59. Minute in die Verlängerung. In dieser schlug erneut Coatta zu und sorgte für den dritten Zeller Sieg en suite.
„Wir haben schon gut gespielt, es waren aber ein paar Fehler dabei und vermeidbare Strafen, auch von mir“, gab Korecky zu, „aber wir haben bis zum Ende gekämpft und dann den Sieg eingefahren.“
Die Red Bull Juniors unterlagen Cortina auswärts mit 1:3. Sukhytskiy (14.) und Alvera (18.) hatten die Hausherren im ersten Drittel in Führung gebracht, Lußnig sorgte im Powerplay für den Anschlusstreffer (36.).
Für die Entscheidung sorgte Pastorello in der 44. Minute.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.