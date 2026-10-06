Zeiler kämpft weiter – für SPÖ „Kapitel beendet“

Zeiler gibt am Mittwoch ein Statement ab

Der Beitrag wurde mit dem Hashtag „#hope“, also „Hoffnung“, versehen. Das Video sieht sehr professionell aus und dürfte bereits vor Tagen produziert worden sein. Das alles sieht also nach einer klaren Botschaft aus: Zeiler, der mit seiner Ankündigung, den roten Chefsessel übernehmen zu wollen, die jüngste Dynamik in die seit Monaten schwelende Obmanndebatte gebracht hatte, hat den Kampf um den SPÖ-Chefsessel noch nicht aufgegeben. Für Mittwoch hat er ein offizielles Statement angekündigt. Gut möglich, dass er dort seine Kandidatur für die SPÖ-Bundespartei im nächsten ankündigt.