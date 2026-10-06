Zeiler kämpft weiter – für SPÖ „Kapitel beendet“

Noch am Sonntagabend sprach SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim davon, dass das „Kapitel Gerhard Zeiler“ für die Sozialdemokratie „beendet“ sei. Nur zwei Tage später lässt der 71-Medienmanager auf seinem neuen Instagramaccount mit einem pompösen Video aufhorchen ...
„Nicht nur bewahren, sondern gestalten. Österreich hat alles, was es für eine gute Zukunft braucht. Was fehlt, ist der Mut, sie anzupacken“, sagt Zeiler, der seit Samstag einen Instagramaccount hat, in dem Video.
Zeiler warnt vor den Rechten
Er spricht davon, dass man „jungen Menschen“ zeigen müsse, welches Europa, welches Österreich man bauen möchte. „Wir brauchen nicht diese Vergangenheits-Philosophie, diese Vergangenheits-Ideologie der Rechten, die in Wirklichkeit vieles zerstören wollen, was wir uns aufgebaut haben“, betont Zeiler (siehe Video unten).
Meidenmanager Gerhard Zeiler macht mit einem neuen Video auf sich aufmerksam:
Zeiler gibt am Mittwoch ein Statement ab
Der Beitrag wurde mit dem Hashtag „#hope“, also „Hoffnung“, versehen. Das Video sieht sehr professionell aus und dürfte bereits vor Tagen produziert worden sein. Das alles sieht also nach einer klaren Botschaft aus: Zeiler, der mit seiner Ankündigung, den roten Chefsessel übernehmen zu wollen, die jüngste Dynamik in die seit Monaten schwelende Obmanndebatte gebracht hatte, hat den Kampf um den SPÖ-Chefsessel noch nicht aufgegeben. Für Mittwoch hat er ein offizielles Statement angekündigt. Gut möglich, dass er dort seine Kandidatur für die SPÖ-Bundespartei im nächsten ankündigt.
Zeiler spielt in neuen SPÖ-Personalplänen keine Rolle
Bislang gab der Medienmanager zu den aktuellen Entwicklungen in der SPÖ keine Stellungnahme ab. Zeiler kommt in den neuen Personalplänen der Roten nicht vor. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erklärte am Sonntag, dass das „Kapitel Gerhard Zeiler damit beendet“ sei. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner verriet, dass Zeiler beim Krisengipfel am Sonntag nur ein „Randthema“ gewesen sei.
Ich gehe davon aus, dass das Kapitel Gerhard Zeiler nun vorbei ist.
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wollte am Montag nicht darüber spekulieren, ob Zeiler seine Ambitionen zur Übernahme des Parteivorsitzes weiterhin vorantreibt.
Ich sehe keine Chance, dass er eine Funktion in der SPÖ übernehmen könnte.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
Auch Ludwig sieht keine Chance für Zeiler in der SPÖ
„Das obliegt ihm natürlich als Person. Nach den sonntägigen Gesprächen halte ich das allerdings nicht für zweckmäßig. Es hat hier keine sehr starke Stimmung gegeben, die ihn unterstützen würde auf diesem Weg.“ Man solle seine Leistungen als Manager jedoch durchaus schätzen. „Er ist ja jetzt erst vor Kurzem ausgezeichnet worden, auch in den USA. Er hat großartige Verdienste in der Medienwelt“, sagte Ludwig. Er sehe aber keine Chance, dass er eine Funktion in der SPÖ übernehmen könne.
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