Gewessler: „Wir Grünen sind die Alternative“

Drängen auf Erbschaftssteuer

Der SPÖ sei es zudem auch in der Regierung nicht gelungen, „einen fairen Beitrag der Superreichen“ einzufordern. Nach wie vor würden durch die „Lobbyisten der leistungslosen Einkommen“ in der Industriellenvereinigung (IV), der Wirtschaftskammer (WKÖ) und der ÖVP „Steuerfluchtwege“ für Superreiche und Millionenerben verteidigt. Gleichzeitig werde aber das Leben für die meisten hierzulande teurer und die Anpassung der Sozial- und Familienleistungen ausgesetzt. „Eine Mutter, die Teilzeit arbeitet, muss 700 Euro mehr zahlen, jemand, der Millionen erbt, nicht. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.“