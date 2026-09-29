Zeiler und SPÖ: Nächster Akt im roten Liebesdrama

Der Weg für Zeiler wäre eigentlich frei gewesen, doch er ließ Kern den Vortritt und verzichtete auf eine Kampfkandidatur. „Hätte die große Mehrheit der Landesorganisationen mich gewollt, hätte ich darüber sehr ernsthaft nachgedacht. Das war aber nicht der Fall, also war es kein Thema“, soll Zeiler zweieinhalb Jahre später darüber sagen. Recht offenherzig gab der Medienmanager am 12. Mai 2016 in der „ZiB 2“ im ORF zu, bereits seit einem Jahr gemeinsam mit dem designierten SPÖ-Chef und Bundeskanzler Kern die Ablöse Faymanns vorbereitet gehabt zu haben. „Wir hatten beide eine Rolle zu spielen und waren uns einig, dass eine personelle Veränderung innerhalb der SPÖ notwendig ist“, sagte Zeiler damals. „House of Cards“ in Reinkultur ...