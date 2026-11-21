In China verhandeln Trump, Xi und Putin über Atomwaffen und die Weltmacht. Europa ist nur Zaungast. In der „Friedenserklärung“ der Staatschefs kommen der Iran und die Ukraine nicht vor.
In Kiew schlägt zur selben Zeit eine russische Drohne vor der österreichischen Botschaft ein. Der Kanzler ist „geschockt“, die Außenministerin verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen.
In mehreren europäischen Ländern verüben Cyberkriminelle Anschläge auf Kühlanlagen in Supermärkten. Lebensmittel verderben, die Versorgung gerät ins Stocken. Gesamtschaden: über 10 Millionen Euro.
In Kalifornien bringt OpenAI eine ChatGPT Wallet heraus, mit der „Bots“, die jetzt „KI-Agenten“ heißen, unser Geld ausgeben und Waren für uns kaufen können.
In New York erzielt die KI-Firma Anthropic mit 107,3 Milliarden Dollar den höchsten Aktienerlös aller Zeiten.
Weltweit erschleicht sich das Online-Netzwerk „The COM“ das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen, um dann grausame Dinge von ihnen zu verlangen. Zum Beispiel, ihre Haustiere abzuschlachten, sich selbst zu verletzen, im Extremfall mit tödlichen Folgen.
„Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist!“ Diesen viel zitierten Satz sagte Norbert Hofer im Präsidentschaftswahlkampf 2016, um sein Amtsverständnis darzulegen.
Sein Zitat ist längst ein geflügeltes Wort. Zehn Jahre danach muss man sagen: Es war, abgewandelt und losgelöst vom Kontext, unbeabsichtigt visionär.
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