Tragische Tatsache: Hier gilt noch die Todesstrafe

Nach wie vor ist unklar, wie es mit Christa Pike (50) weitergeht, nachdem sie die Verabreichung zweier Giftspritzen überlebte. Die US-Amerikanerin, die 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt worden war, wird aktuell in einem Krankenhaus in Nashville betreut. Laut ihren Anwälten waren „geplatzte Venen und minderwertiges Pentobarbital“ schuld an der verpfuschten Exekution, bei der noch dazu hinterher keine medizinische Notversorgung vor Ort verfügbar gewesen sei.