Als Willibald Ehrenhöfer Anfang 2025 als Quereinsteiger an die Spitze des Finanzressorts geholt wurde, sah er sich mit einem riesigen Schuldenberg konfrontiert. Seither hat er die undankbare Aufgabe, die steirischen Regierer zum Sparen zu ermahnen. Kurzfristig ist ihm das gelungen, darüber hinaus zeichnet sich jedoch ein düsteres Bild ab: Laut mittelfristigem Finanzrahmen steigen die Schulden des Landes bis Ende 2030 auf zwölf Milliarden Euro!