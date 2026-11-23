Der Steiermark drohen bis 2030 zwölf Milliarden Euro Schulden. Um Einsparungspotenziale aufzuzeigen, wurden drei externe Experten beauftragt. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr kommt zu dem Urteil: In den Bereichen Soziales und Gesundheit gehört gekürzt.
Als Willibald Ehrenhöfer Anfang 2025 als Quereinsteiger an die Spitze des Finanzressorts geholt wurde, sah er sich mit einem riesigen Schuldenberg konfrontiert. Seither hat er die undankbare Aufgabe, die steirischen Regierer zum Sparen zu ermahnen. Kurzfristig ist ihm das gelungen, darüber hinaus zeichnet sich jedoch ein düsteres Bild ab: Laut mittelfristigem Finanzrahmen steigen die Schulden des Landes bis Ende 2030 auf zwölf Milliarden Euro!
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