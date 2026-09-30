Britischer Terrorverdächtiger rief selbst Polizei

Trump: „Das sind sehr schlimme Menschen“

Die Festgenommenen sind laut Angaben der Polizei britische Staatsbürger, zwischen 23 und 25 Jahren alt und haben einen Wohnsitz in der Hauptstadt London. Sie wurden inzwischen unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Darüber schien US-Präsident Donald Trump einigermaßen überrascht zu sein. Gegenüber einem Reporter von Sky News merkte der Staatschef an: „Sie haben sie nicht laufen gelassen, sondern auf Kaution auf freien Fuß gesetzt. Das sind aber sehr schlimme Menschen.“ Zuvor hatte sein Außenminister Marco Rubio in einem Interview mit dem Sender Fox News den Verdacht geäußert, dass „ausländische Mächte ihre Finger im Spiel“ gehabt hätten.