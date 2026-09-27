Terroralarm in England
Fünf Männer nahe US-Militärstützpunkt verhaftet
Fünf Männer sind in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford im Südwesten Englands wegen Terrorverdachts verhaftet worden. Laut der Nachrichtenagentur PA werden die Verhafteten der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags verdächtigt. Laut US-Präsident Donald Trump wollten die Verdächtigen „großen Schaden“ anrichten.
Sie waren festgenommen worden, nachdem der Polizei in der Nacht zum Sonntag drei verdächtige Fahrzeuge aufgefallen waren, die in Richtung des Luftwaffenstützpunkts unterwegs waren. Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher nicht bekannt. „Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Ermittlungen“, sagte eine Sprecherin der britischen Anti-Terror-Polizei laut PA. Der britische Premierminister Andy Burnham werde laufend über die Lage informiert. Anrainer aus etwa 85 Haushalten in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts in Gloucestershire mussten ihre Häuser verlassen.
„Mehrere Fahrzeuge untersucht“
Mehrere britische Medien übertrugen später Luftaufnahmen von einem Roboter für die Entschärfung von Bomben auf einer Landstraße, der sich auf mehrere Lieferwagen zubewegte. Experten für die Entschärfung von Bomben würden „mehrere Fahrzeuge untersuchen“, teilte die Polizei mit.
Der US-Präsident lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Großbritannien. „Wir hatten sie schon lange im Blick und haben sie geschnappt“, sagte Trump über die Verdächtigen.
Stützpunkt für „spezifische Verteidigungsoperationen“
Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber an die RAF-Basis Fairford verlegt. Das Verteidigungsministerium in London hatte in dem Zusammenhang bestätigt, dass die USA britische Stützpunkte für „spezifische Verteidigungsoperationen“ im Iran-Krieg nutzten. Die US-Nutzung war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden.
Die britische Regierung ist zunehmend besorgt über mögliche Sabotageakte und Cyberangriffe durch Russland und hatte Betreiber kritischer Infrastruktur entsprechend gewarnt. Die Regierung in Moskau weist Vorwürfe hybrider Angriffe auf westliche Staaten zurück. Im Juni 2025 war zudem die Protestgruppe Palestine Action in einen britischen Militärflugplatz in Zentralengland eingedrungen. Die Gruppe wurde inzwischen als terroristische Organisation eingestuft.
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