Rückzug auf Raten – wie es mit der SPÖ weitergeht

Showdown am Parteitag?

Offen ist auch, ob Marterbauer anschließend den SPÖ-Vorsitz übernehmen wird. In der Partei gilt er als Wunschkandidat für die künftige Spitze. Sollte er kandidieren, könnte ein Mitgliederentscheid möglicherweise vermieden werden. Gibt es hingegen mehrere Bewerber, wäre ein solcher Entscheid vor dem Parteitag nötig.

Der künftige Vizekanzler soll Babler zugesagt haben, dass dieser als Minister in der Regierung bleiben dürfe. Hier scheint das letzte Wort aber noch nicht gesprochen zu sein. Zumal das auch den meisten Ländern nicht ins Drehbuch passen würde. „Man wird bis dahin aber schon etwas gefunden haben“, war im Anschluss an die Sitzungen zu hören.