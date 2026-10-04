Zerrissene SPÖ: Republik drohen Chaos, Stillstand

Man darf vermuten, dass mit diesem Prozedere die längst im freien Fall abstürzende SPÖ ihrem eigenen Ablaufdatum noch deutlich näher gerückt wird. Vor allem aber näher rückt das Ablaufdatum der Bundesregierung. Denn wie soll ÖVP-Kanzler Stocker den von ihm ausgerufenen „Herbst der Ergebnisse“ mit einer gelähmten SPÖ erfüllen?