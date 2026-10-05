Wiener SPÖ-Chaos wird für Winkler zum Risiko

Oberösterreichs SPÖ-Chef Martin Winkler übernahm am Montag eine übergeordnet wichtige Rolle in seiner Partei: Stunden nach dem Beginn der Demontage von Andreas Babler an der Parteispitze (siehe auch S. 2/3) rückte er im ORF-Mittagsjournal aus, um die Neuaufstellung der Sozialdemokraten auf Bundesebene zu erklären – und vor allem Geschlossenheit zu demonstrieren. „Für uns steht Österreich im Zentrum. Und dann die SPÖ“, sagte Winkler.