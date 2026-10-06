Die neuen bösen Rollen der ewigen „Elisabeth“

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Dass die Bühne ihr Zuhause und das Singen ihre Form sein würde, war Maya Hakvoort schon als Kind klar: „Meine Stimme hat mich immer geleitet“, erzählt die aus den Niederlanden stammende Musical-Sängerin beim Besuch im „Krone“-Podcast-Studio. Dass die wichtigste Rolle ihres Lebens ausgerechnet eine österreichische Kaiserin sein würde, wusste sie damals freilich nicht. „Elisabeth war wie eine zweite Haut für mich“, blickt die Mutter zweier Söhne voller Dankbarkeit auf die Figur zurück, die sie ab 1994 mehr als 1000 Mal gesungen hat.