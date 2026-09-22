Liessmann: „Steuern auf ein neues Mittelalter zu“

Was bleibt vom Menschlichen

Die Frage, die sich der Mensch künftig stellen sollte in Sachen KI ist demnach, was er mit dieser Technologie anfangen will – und was nicht: „Nicht, ob es möglich ist. Möglich wird es schon sein. Was mich verwundert ist, dass wir diese Frage, ob wir das eigentlich wollen, nie stellen.“

Welche menschliche Fähigkeit sollte man, nie an technische Systeme delegieren? „Lieben – und Hassen.“