Verrückter Kunstmarkt: Was Gemälde kosten dürfen

Wertsteigerung Todesfall

Ist makaberer Weise die größte Wertsteigerung für ein Werk der Tod seines Schöpfers? „Nicht unbedingt. Das kommt auf die Vorarbeit an. Bei Maria Lassnig war das so. Da gab es ein Werkverzeichnis, der Verkauf erfolgt gezielt. Anders bei Hermann Nitsch, wo nach seinem Tod viele Werke in den Markt gespült wurden. Das hatte schon etwas von Leichenfledderei – und hat die Preise einbrechen lassen.“