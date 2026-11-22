„Bei vielen verändert sich das Leben ja von einem Tag auf den anderen komplett“, sagt Hierzegger. Bereits vor 15 Jahren hat sie begonnen, Menschen an ihrem letzten Arbeitstag am Arbeitsplatz zu besuchen und Interviews zu führen: „Man merkt schon, dass das Momente in einem Leben sind, in denen die Menschen nachdenklich, oft verletzlich sind. Man fragt sich: Was habe ich da ein Leben lang gemacht? Wie wird es sein, nicht mehr in die Arbeit zu kommen? Und was hält dieser Lebensabschnitt, der sich Pension nennt, für mich bereit?“