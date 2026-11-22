Es ist ein Tag, den wir wohl alle erleben: der letzte Arbeitstag. Johanna Hierzegger vom Theater im Bahnhof nimmt sich kurz vor ihrem letzten regulären Arbeitstag dem Thema der Pensionierung an: „Abschied von der Arbeit“ nennt sich der künstlerische Mix aus Ausstellung, Film und Kamingespräch, den sie kommende Woche in Graz zeigt.
Es ist ein großer Einschnitt im Leben eines jeden Menschen, vielleicht sogar der letzte große Einschnitt in einer Biografie: die Pensionierung. „Ich gehe mit 1. Dezember als erste Vertreterin des Theater im Bahnhof in Pension“, sagt Johanna Hierzegger. Seit vielen Jahren ist die studierte Architektin eines der kreativen Masterminds des Theaters – und wird es auch in der Pension bleiben: „Ich arbeite geringfügig weiter – aus Leidenschaft, aber auch finanzieller Notwendigkeit.“
„In Österreich reden wir ja nicht gerne über Geld“
Das Geld ist eines der großen Themen, wenn es um die Pension geht: „In Österreich reden wir ja nicht gerne über Geld. Aber gerade beim Thema Pension ist das wichtig. Auch ich habe – wie viele – erst recht spät in meinem Leben angefangen, darüber nachzudenken“, sagt sie. Das hat sich mittlerweile geändert, denn für die Produktion „Abschied von der Arbeit“, die sie kommende Woche im Theater zeigen wird, widmet sie sich dem Übergang in die Pension.
Es ist der letzte Arbeitstag und man fragt sich: Was habe ich da eigentlich ein Leben lang gemacht?
Johanna Hierzegger
„Bei vielen verändert sich das Leben ja von einem Tag auf den anderen komplett“, sagt Hierzegger. Bereits vor 15 Jahren hat sie begonnen, Menschen an ihrem letzten Arbeitstag am Arbeitsplatz zu besuchen und Interviews zu führen: „Man merkt schon, dass das Momente in einem Leben sind, in denen die Menschen nachdenklich, oft verletzlich sind. Man fragt sich: Was habe ich da ein Leben lang gemacht? Wie wird es sein, nicht mehr in die Arbeit zu kommen? Und was hält dieser Lebensabschnitt, der sich Pension nennt, für mich bereit?“
An fünf Abenden (24.-28. 11.) lädt sie diese Interviewten abends (19 Uhr) zu einem Kamingespräch und blickt mit ihnen auf die – oft vor Jahren geführten – Interviews zurück und fragt nach: Wie geht es heute? „Ich wollte aber auch wissen, wie junge Menschen auf das Thema blicken – auch mit Hinblick auf den Generationenvertrag“, sagt Hierzegger. Deshalb wird an einigen Kamingesprächen die junge Kulturanthropologin Cosima Hubner teilnehmen.
Unser Job als Künstler gilt ja oft nur als ein besseres Hobby.
Johanna Hierzegger
Zugleich hat Hierzegger für „Abschied von der Arbeit“ aber auch eine Ausstellung kreiert, in der man sie nachmittags (12-18 Uhr) besuchen kann. „Ich lege für jedes meiner 44 Arbeitsjahre ein eigenes Buch an, in dem ich dokumentiere, was ich gearbeitet habe“, sagt sie. Damit wirft sie eine Frage auf, die Künstler besonders betrifft: „Unser Job gilt ja oft als besseres Hobby. Aber nur weil ich die Arbeit gerne mache, heißt das ja nicht, dass es keine ist.“
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