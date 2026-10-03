Bad Eisenkappler Kinder erkunden Flora und Fauna

Wald, Wiese, Tiere und das Wasser – unsere Natur ist ein Wunderwerk. Und das sollen in Bad Eisenkappel auch die Kleinsten kennenlernen. Förster Johann Juritsch führt deswegen seit Jahren gemeinsam mit Kollegen und Freunden Kindergartenkinder und Schüler in den Lebensraum Wald ein.
Johann Juritisch ist nicht nur Oberförster und Bergwächter, sondern auch Kinderfreund. Gemeinsam mit seiner Jagdkollegin Martina Hiessberger arbeitet er seit Jahren mit dem Bildungszentrum in Bad Eisenkappel zusammen. Volksschüler und Kindergartenkinder lernen von den beiden je nach Jahreszeit alles rund um die heimische Natur. Für Juritsch eine besonders erfüllende Aufgabe, die er mit voller Leidenschaft erfüllt.
Natur im Wandel des Jahres erkunden
Einmal wird gemeinsam Muffelwild bei der Fütterung beobachtet, dann gemeinsam Jagdhorn geblasen oder gefangene Tiere erkundet. Im Fokus stehen das Lernen, aber vor allem auch der Spaß beim Erkunden der Natur. Über das Jahr verteilt werden so zahlreiche Projekttage mit Juritsch geplant.
„Im Winter haben wir gemeinsam Nistkästen für Singvögel gebaut. Auf der Lesnikwiese haben wir Müll gesammelt“, erzählt Juritsch. Sogar kleine Bäume hat Juritsch mit den Kindern schon gepflanzt. „Die Kinder lernen so nicht nur fürs Leben, sondern leisten direkt einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.“ Kennenlernen dürfen sie – dank der Unterstützung vieler Jäger, Landwirte und Vermarkter der Gemeinde – auch die Fischerei und Imkerei. Juritisch: „Wir haben aber auch eine Blumenexkursion auf den Hochobir gemacht.“
Naturschutz in der Gemeinde
Für die Kinder sind die Projekttage in der heimischen Natur immer wieder eine Besonderheit. „Sie sind sehr neugierig und aufmerksam! Da im Gemeindegebiet gleich zwei Naturschutzgebiete sind, besuchen wir jedes Jahr eines davon und erklären vor Ort“, ergänzt Juritsch. 2025 ging es in die Trögener Klamm und zur Imkerei Ročnik. Ein Highlight für größere Kinder war auch der Besuch der Eigenjagd Kordež unter dem Motto „Wie kommt das Reh in den Burger?“ Gemeinsam mit Jägern wurden dabei alle Schritte vom Abschuss bis zum Verarbeiten des Fleisches erklärt.
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