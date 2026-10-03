Bad Eisenkappler Kinder erkunden Flora und Fauna

Naturschutz in der Gemeinde

Für die Kinder sind die Projekttage in der heimischen Natur immer wieder eine Besonderheit. „Sie sind sehr neugierig und aufmerksam! Da im Gemeindegebiet gleich zwei Naturschutzgebiete sind, besuchen wir jedes Jahr eines davon und erklären vor Ort“, ergänzt Juritsch. 2025 ging es in die Trögener Klamm und zur Imkerei Ročnik. Ein Highlight für größere Kinder war auch der Besuch der Eigenjagd Kordež unter dem Motto „Wie kommt das Reh in den Burger?“ Gemeinsam mit Jägern wurden dabei alle Schritte vom Abschuss bis zum Verarbeiten des Fleisches erklärt.