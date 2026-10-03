Eine starke Stimme für Inklusion und Miteinander

Ein Berufsleben ganz im Zeichen der Hilfe“

Es waren 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dass sie für Menschen, die Unterstützung benötigten, immer da war – und auch noch immer da ist“, weiß Freundin Sandra. Dass Isabella nun selbst als Herzensmensch vor den Vorhang geholt wird, hat sie nicht erwartet. „Die Wertschätzung freut mich sehr – es ist mir aber auch ein bisserl peinlich. Ich empfinde nicht, dass ich so viel Besonderes tue. Das, was ich mache, ist meine Haltung, mein Menschenbild. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.“