Pkw kollidiert mit Elch: Frau tot, Auto zerfetzt

Mehr frei lebende Elche in Polen

Der Elchbestand in Polen hat sich rasant erholt, seit die Tiere kurz nach der Jahrtausendwende unter verstärkten Schutz gestellt worden sind. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP gibt es im ganzen Land inzwischen wieder mehr als 30.000 frei lebende Tiere. Der Großteil von ihnen konzentriert sich auf den Nordosten, in dem auch der Unfallort liegt.