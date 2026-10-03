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Tragödie in Polen

Pkw kollidiert mit Elch: Frau tot, Auto zerfetzt

Ausland
03.10.2026 17:02
Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört.
Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört.(Bild: Screenshot/Facebook @OSP Szypliszki, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Norden Polens ist ein Auto auf einer Schnellstraße mit einem Elch zusammengestoßen. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb kurz nach dem Unfall im Spital. Bilder zeigen das Auto, das bei dem Unfall völlig zerstört wurde.

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„Leider konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden“, sagte eine Polizeisprecherin über den Tod der 40-jährigen Beifahrerin. Der 45-jährige Fahrer des Autos sei ebenfalls verletzt worden, aber nicht lebensgefährlich, wie der polnische Nachrichtensender „TVN24“ berichtete.

Unklar, wie Crash passieren konnte
Der Unfall ereignete sich demnach am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der Schnellstraße S61 bei der Ortschaft Czerwonka, nördlich der Stadt Suwalki, unweit der Grenze zu Litauen. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Die genauen Umstände des Unfalls sollen noch von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht werden.

Die zuständige Feuerwehr teilte auf Facebook Fotos von dem zerstörten Pkw:

Mehr frei lebende Elche in Polen
Der Elchbestand in Polen hat sich rasant erholt, seit die Tiere kurz nach der Jahrtausendwende unter verstärkten Schutz gestellt worden sind. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP gibt es im ganzen Land inzwischen wieder mehr als 30.000 frei lebende Tiere. Der Großteil von ihnen konzentriert sich auf den Nordosten, in dem auch der Unfallort liegt.

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Elch-Unfälle wohl keine Seltenheit
Eine Statistik über Elch-Unfälle gibt es zwar nicht, doch zeigen Unfallberichte regelmäßig, dass sich die Zusammenstöße in den vergangenen Jahren häuften. Dies liegt nach Aussagen von Experten auch daran, dass früher zusammenhängende Naturgebiete mittlerweile durch Straßen zerschnitten worden seien. Dass Verkehrsunfälle mit Elchen für Menschen tödlich enden, ist aber auch in Polen ungewöhnlich.

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