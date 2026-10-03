Der französische Überflieger stoppt Schwärzler

4:6, 2:6 – Joel Schwärzler unterlag im Challenger-Halbfinale in Mouilleron le Captif dem französischen Lokalmatador Sascha Gueymard Wayenburg (ATP-Nr. 218), der damit sein neuntes Match in Folge gewann.
Bereits in der Vorwoche konnte sich der 23-Jährige den Titel beim Challenger in Rennes sichern. Trotz der glatten Niederlage hatte Schwärzler auch Grund zur Freude.
In der neuen Weltrangliste wird er den Sprung zurück in die Top-180 schaffen und auch im Rennen um einen Startplatz bei den Next Gen Finals macht der 20-Jährige zwei Plätze gut und rangiert auf Rang fünf.
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