Wörthersee Marathon: Der Run auf 2027 ist eröffnet

Der Marathon-Starplatz kostet nach dem Event Weekend Special nun fix 94 Euro. Das Besondere: Es gibt keine unterschiedlichen Preiskontingente. Der Preis bleibt für alle gleich, solange Startplätze verfügbar sind. Wer sich anmeldet, kann also nicht nur Vorfreude tanken, sondern hat auch gleich einen festen Motivationspunkt für die kommenden Trainingsmonate.