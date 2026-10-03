Wörthersee Marathon: Der Run auf 2027 ist eröffnet

Sonne, See, Emotionen und 8500 Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen: Der erste Wörthersee Marathon wurde zum großen Laufspektakel. Persönliche Bestzeiten, emotionale Zieleinläufe und tausende Fans entlang der Strecke machten die Premiere zu einem besonderen Sporttag. Kein Wunder, dass die Startplätze für das kommende Jahr begehrt sind!
Leon Fian gewann den ersten Wörthersee Marathon in 2:34:39 Stunden, Barbara Bischof war in 2:54:21 die schnellste Frau. Doch kaum waren die letzten Läuferinnen und Läufer im Ziel, begann bereits die Vorfreude auf die nächste Auflage.
Am 26. September 2027 geht der Wörthersee Marathon in die zweite Runde. Wer dabei sein will, sollte sich seinen Startplatz jetzt sichern. Die Anmeldung ist bereits geöffnet, und mehr als 600 Plätze – alle für den Hauptbewerb – waren schon in wenigen Tagen vergeben.
Der Marathon-Starplatz kostet nach dem Event Weekend Special nun fix 94 Euro. Das Besondere: Es gibt keine unterschiedlichen Preiskontingente. Der Preis bleibt für alle gleich, solange Startplätze verfügbar sind. Wer sich anmeldet, kann also nicht nur Vorfreude tanken, sondern hat auch gleich einen festen Motivationspunkt für die kommenden Trainingsmonate.
Übrigens: Die Anmeldung für alle weiteren Bewerbe – darunter der Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ und der Powerade Team-Marathon – folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
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