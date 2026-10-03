„Tötet sie!“ Schüler setzen Frankreich in Brand

Schüler berichten: Ratten und Kakerlaken in den Gebäuden

Schülervertreter verurteilten die Gewalt, riefen aber zur Fortsetzung der Proteste und für Dienstag zu einer neuen Demonstration auf. Schüler protestierten in erster Linie gegen die Zustände in Schulen. Sie berichten von Ratten, Kakerlaken. Pro Klasse sitzen bis zu 35 Jugendliche. Teile der Lehrkräfte und Eltern unterstützen die Proteste und kritisieren jahrelange Sparpolitik im Bildungswesen.