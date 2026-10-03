LIVE: Raus aus der Krise – Vöslau empfängt Krems!

Mit einem Sieg raus aus der Krise! Das Ziel im Derby ist für Meister Vöslau und Kontrahent Krems dasselbe. Nach dem verpatzten Start in die Meisterschaft muss im heutigen Blau-Gelb-Duell ein voller Erfolg her. Ab 18.25 Uhr sehen Sie dieses Spiel live auf krone.tv oder weiter unten im Artikel im Livestream.